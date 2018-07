Um ihr Baby zu retten: Löwin liefert sich gnadenlosen Kampf mit Wildhunden

„Ich war sprachlos und so aufgeregt wegen der Löwin und ihrem Jungen“, erzählt Fernando. Der Guide sagte uns, dass alle ihre anderen Jungen gestorben seien. Die Hunde hätten lange versucht, anzugreifen, dann jedoch nachgegeben und sich zurückgezogen. So blieb die Löwin mit ihrem Kind in Sicherheit. Am nächsten Tag sahen wir wieder diese wilden Hunde. Sie (die Löwin – Anm. d. Red.) hinkte, verletzt von den Hundebissen.“

Hyänenartige Hunde kommen in den Nationalparks und in vom Menschen unberührten Gebieten der Republik Südafrika sowie in Namibia, Botswana, Tansania, Mosambik, Simbabwe und Swasiland vor. Sie sind imstande, auf einmal bis zu neun Kilo Fleisch aufzufressen. So wie echte Hyänen auch, haben sie keine Angst vor Löwen und können sogar eine Gefahr für große Raubtiere darstellen.

Der Nationalpark Moremi liegt in Botswana. Seine 5.000 Quadratkilometer besiedeln zahlreiche Wildtiere, darunter Büffel, Giraffen, Nashörner, Löwen, Elefanten, Nilpferde, Zebras, Geparde, Hyänen, Schakale, Antilopen und hyänenartige Hunde.