Russische „Kim Kardashian“ macht Fans mit sexy Bikini-Fotos spitz

Die 23jährige Russin, die sich zurzeit mit ihrer Karriere in Los Angeles befasst, faszinierte 8,6 Millionen ihrer Freunde auf Instagram, als sie in ihrem Schwarz-Weiß-Bikini mit dem Leopardenabdruck eine wilde Seite ihrer Natur entdeckte.

Der neue Griff erhielt ein enormes Echo unter ihren Online-Fans, die sich sofort beeilten, ihre Begeisterung mit Kommentaren wie „The best girl in the world“ oder „Really amazing“ in Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch und Russisch auszutauschen.

Dieser Post war eine Fortsetzung ihrer jüngsten Holidays am Kalifornien-Strand.

Allerdings scheinen nicht alle diese Begeisterung zu unterstützen, es gibt Fragen, ob ihre Formen echt seien.

Einige Nutzer schrieben „Ist ihr Po echt oder nicht?“, während andere viel emotionaler waren: „Eher aus Plastik?!“

Es gab aber auch solche, die nicht daran gezweifelt hätten, dass Anastasias Formen einfach ein Fake sind, oder die die Frau einfach verurteilt hätten.

Kommentare in Russisch: „Nichts Persönliches, aber was für einen Stuhl brauchst Du, um einen solchen Po dahin zu platzieren.“

Der andere schrieb: „Interessant, wieviel sie für die plastische Chirurgie bezahlt hat.“