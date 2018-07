Nach Fußball-WM: Fans dürfen weiter visafrei nach Russland

Die Staatsduma (Unterhaus des russischen Parlaments) hat in der dritten Lesung das Gesetz über die visafreie Einreise für Inhaber eines Fanpasses (FAN ID) nach Russland verabschiedet, das bis zum Jahresende gelten wird.

Der Gesetzentwurf ist letzte Woche der Staatsduma vorgelegt worden. In der Erläuterungsnotiz zum Dokument soll es heißen, dass der Entwurf des föderalen Gesetzes „aufgrund der positiven Erfahrung bei der Ausrichtung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 vorbereitet wurde“ und keine zusätzlichen Mittel aus dem föderalen Haushalt verlangen werde.

Der Duma-Abgeordnete Michail Degtjarew, Leiter des Sportausschusses, hat die Medien aufgerufen, Ausländer über diese Neuerung zu informieren:

„Wir sprechen von Millionen ausländischen Touristen, die einen Fanpass in der Hand haben. Sollte jeder von ihnen mindestens 30.000 Rubel nach Russland bringen, werden 30 Milliarden Rubel in der Wirtschaft unseres Landes bleiben, dies wird ein Beitrag zur Entwicklung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sein“, so Degtjarew.

© Sputnik / Alexej Filippow Fußball-Fans der WM 2018 wollen wieder nach Russland

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass Ausländer, die einen Fan-Pass haben, bis Ende des Jahres das Recht auf eine mehrfache visafreie Einreise nach Russland erhalten würden. Bemerkenswert sei auch, dass die Familienangehörigen eines FAN ID-Inhabers ein kostenloses Visum bekommen können. Diese Maßnahme soll den Touristenstrom nach Russland erhöhen helfen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 14. Juni bis 15. Juli in 11 Städten Russlands statt. Der WM-Sieger wurde Frankreich. Im Finale bezwangen die Franzosen die kroatische Mannschaft mit 4:2.