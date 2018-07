USA: Tote und 500 zerstörte Häuser durch verheerende Waldbrände

75 Gebäude seien beschädigt worden. Eine Fläche von über 19 000 Hektar Land sei abgebrannt, hieß es.

Zuvor wurde über zwei Todesfälle infolge des Feuers an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Kalifornien und Oregon berichtet. In drei Bezirken des Staates wurde der Notstand ausgerufen. 12.000 Menschen wurden evakuiert.

>>Andere Sputnik-Artikel: Brände in Griechenland: Minister vermutet Brandstiftung

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und versucht die Ausbreitung des Waldbrandes einzudämmen. Die Straßen im Bereich des Feuers sind gesperrt. Die Polizei hat die obligatorische Evakuierung der umliegenden Ortschaften angekündigt.

© REUTERS / Costas Baltas Zahlreiche Tote bei verheerenden Bränden in Griechenland - FOTOs

Auch in Europa wüten seit Tagen Flächenbrände.

In Griechenland haben die Feuer laut Reuters bereits zum Tod von mindestens 60 Menschen geführt.

Die meisten der Opfer waren demzufolge im Badeort Mati, 29 Kilometer nordöstlich von Athen, vom Feuer eingeschlossen und starben entweder in ihren Häusern oder beim Fluchtversuch in ihren Autos.

In Schweden wird derzeit gegen massive Waldbrände gekämpft. Dabei wird auch das schwedische Militär eingeschaltet, das zu ungewöhnlichen Mitteln greift: So werden die Brände in schwer zugänglichen Gebieten einfach „weggebombt“.

>>Andere Sputnik-Artikel: Schwedischer Kampfjet wirft Bombe über Waldbrand ab – VIDEO