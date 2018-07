Großbrand in Senftenberg: Reifenlager in Flammen – FOTOs & VIDEO

In der Näher von Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist ein großes Reifenlager in Flammen aufgegangen.

„Die Feuerwehr kämpft schon die ganze Nacht mit einem größeren Aufgebot gegen den Brand“, zitiert die Zeitung „B.Z.“ einen Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Samstagmorgen.

Ein großes Reifenlager in einem Industriegebiet in Senftenberg ging in der Nacht zu Samstag in Flammen auf.

​Das Großfeuer ist inzwischen eingedämmt, so die Polizei. Die Löscharbeiten dauerten noch an. Das Gelände sei gesichert. Niemand sei verletzt worden.

Sogar Feuerwehren aus anderen Landkreisen wurden herbeigerufen, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte zu verhindern, hieß es.

Wie es zu dem Feuer kam, konnte der Sprecher in Potsdam zunächst nicht sagen.