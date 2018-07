Tag der Kriegsmarine in Russland: Eröffnungsfeier mit Teilnahme Putins

In Russland wird heute der Tag der Kriegsmarine gefeiert. In allen größeren Militärhäfen finden Schiffs- und Matrosenparaden statt. Auch der russische Präsident Wladimir Putin nimmt an einer der feierlichen Zeremonien teil. Die Zuschauer werden über 40 Schiffe, 38 Militärflugzeuge und über 4000 Marineangehörige zu sehen bekommen.