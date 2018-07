Chaos am Münchner Flughafen geht weiter – Über 32.000 Passagiere betroffen

Wegen der Sicherheitspanne am Münchner Flughafen sind insgesamt rund 330 Flüge ausgefallen. Dies teilte ein Sprecher des Flughafens am Sonntag mit.

Demnach war es bei rund 60 Flügen zu Verspätungen von mehr als einer halben Stunde gekommen. Wegen der Sicherheitspanne seinen rund 330 Flüge zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag ausgefallen. Insgesamt seien mehr als 32.000 Passagiere betroffen gewesen, so ein Sprecher des Flughafens München.

© REUTERS / Michael Dalder Chaos am Münchner Flughafen wegen Polizeieinsatz im Sicherheitsbereich – FOTOs und VIDEO

In der Nacht zum Sonntag mussten rund 700 Passagiere auf Feldbetten übernachten. Hunderte weitere Fluggäste wurden in Hotels untergebracht. Darüber hinaus sollten mindestens 2.000 Passagiere am Sonntag auf andere Flüge umgebucht werden.

Zuvor war berichtet worden, dass es am Münchner Flughafen zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Eine unbekannte Frau war unkontrolliert in den Sicherheitsbereich von Terminal 2 gelangt. Das Gebäude und das dazugehörige Satelliten-Terminal wurden geräumt. Dies führte zu chaotischen Zuständen, weil an dem Tag die Sommerferien in Bayern begannen.

