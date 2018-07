Ex-Anwalt von Milosevic in Belgrad ermordet

Der bekannte serbische Anwalt Dragoslav Ognjanovic wurde laut Meldungen internationaler Medien am Samstagabend in Belgrad erschossen.

Ognjanovic, der einst den serbischen Staatschef Milosevic vor Gericht verteidigt haben soll, wurde vor seinem Wohnhaus im Stadtbezirk Novi Beograd angegriffen und ermordet.

Sein 26-jähriger Sohn sei bei dem Vorfall verletzt worden, berichtete BBC unter Berufung auf das serbische Innenministerium.

Der Leiter der Anwaltskammer in Belgrad, Viktor Gostiljac, erklärte, die Ermordung von Ognjanovic sei ein Angriff auf alle Anwälte.

„Wir werden maximalen Druck auf die zuständigen staatlichen Behörden ausüben, um die Täter dieses Verbrechens ausfindig zu machen“, zitiert der Nachrichtendienst BBC Gostiljac.

© AP Photo / Mike Corder Einäugiges Hilfsmittel der Nato stillgelegt – „Weder gute Arbeit noch guter Geist“

Ognjanovic war in den frühen 2000er Jahren in dem Rechtsberatungsteam des serbischen Ex-Präsidenten Slobodan Milosevic bei dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag tätig.

Der ehemalige Staatschef Serbiens wurde 2001 festgenommen und wegen Völkermordes und anderen Kriegsverbrechen vor dem Haager Tribunal angeklagt.

2006 wurde Milosevic in seiner Zelle tot aufgefunden, noch bevor sein Gerichtsprozess abgeschlossen werden konnte.

Ognjanovic war auch in mehreren prominenten Gerichtsverfahren gegen Mafiamitglieder in Serbien und Montenegro als Strafverteidiger tätig.

