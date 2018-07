Terminator is back: Schwarzenegger zerquetscht Limousine mit seinem Panzer – VIDEO

Auf dem Video ist zu sehen, wie Schwarzenegger zusammen mit dem bekannten US-Fernsehmoderator Jay Leno in seinen 46 Tonnen schweren Panzer M47 Patton II steigt und mit Leichtigkeit die neun Meter lange Limousine Lincoln TownCar zerknüllt.

© YouTube / ZvezdaTVnews Panzerwagen samt Militärs in Russland aus Flugzeug abgeworfen – VIDEO

Wie der Schauspieler sagte, waren diese Panzer in den 1950er Jahren in den USA für den Koreakrieg (1950-1953) hergestellt, später aber in viele Länder, darunter auch Österreich, exportiert worden. Gerade diesen Panzer habe Schwarzenegger während seiner Dienstzeit in der österreichischen Armee gelenkt.

Der M47 Patton II ist mit einer 90-mm-Kanone M36 ausgestattet, seine Länge beträgt 8,5 Meter. Insgesamt wurden mehr als 8.000 solche Panzer hergestellt. Sie waren bis in die 1990er Jahre in vielen Ländern im Dienst, darunter in den USA, Österreich, Belgien, Jordanien, Spanien, Italien, der Türkei, Frankreich, Deutschland und Japan.