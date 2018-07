Innerhalb von drei Tagen: Mehr als 1400 Flüchtlinge landen in Spanien an

Die spanische Seenotrettung hat allein von Freitag bis Sonntag mehr als 1400 Flüchtlinge gerettet. Dies teilten die Behörden via Twitter mit. Die Regierung in Madrid fordert nun eine europäische Lösung.

„Das Migrationsproblem ist ein Problem Europas und erfordert eine europäische Lösung“, zitiert die Agentur AFP den spanischen Innenminister Fernando Grande-Malaska.

Allein am Freitag hatte die spanische Küstenwache nach eigenen Angaben 888 Flüchtlinge gerettet. Am Samstag seien es 334 und am Sonntag dann 211 gewesen.

Zuvor hatte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitgeteilt, dass Spanien nun zum neuen Hauptziel illegaler Migranten geworden sei. Die Zahl übertrifft mittlerweile die Ankünfte in Griechenland und Italien.

Rescatadas hoy en El Estrecho 238 personas de 13 #pateras con la S/Arcturus, S/Gadir, S/Atria, Guardamar Concepción Arenal, patrulleras Alcotán 14 y Río Guadiana. Continúan las operaciones de rescate coordinadas por el Centro de Salvamento Marítimo de #Tarifa pic.twitter.com/wMMVUMb5yZ — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 28 июля 2018 г.

El Centro de @salvamentogob de #Tarifa ha coordinado hoy el rescate de 283 personas de 15 #pateras en El Estrecho. Y el Centro de #Almería el rescate de 51 personas de 2 pateras: una con 16 personas 32 mn SE del faro de Sacratif y la otra con 35 personas 27,5mn SW isla de Alborán pic.twitter.com/CcwxWE24H5 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 28 июля 2018 г.

Hoy el ministro Grande-Marlaska, @interiorgob, ha visitado a los agentes de @policia y @guardiacivil en Algeciras a quienes ha agradecido su profesionalidad, humanidad y respeto a la ley, incluso en las circunstancias más difíciles. pic.twitter.com/Tpp71k3wVn — La Moncloa (@desdelamoncloa) 28 июля 2018 г.

