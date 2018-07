„Schrecklicher Fehler“: Britischer Außenminister verwechselt Nationalität seiner Frau

Die peinliche Situation kam demnach während der China-Reise, und zwar während der Begrüßung von Hunt und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi vor.

„Meine Frau ist Japanerin – meine Frau ist Chinesin. Was für ein schrecklicher Fehler“, sagte Hunt.

„Meine Ehefrau kommt aus China, meine Kinder sind zur Hälfte Chinesen mit chinesischen Großeltern, die in Xian leben, wir haben starke Familienbeziehungen nach China“, sagte er weiter.

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool „Tür für US-Dialog zu Handel offen“ – Chinas Außenminister

Am 9. Juli hatte der britische Außenminister Boris Johnson sein Amt niedergelegt. Dieser Entscheidung war ein zugespitzter Streit in der britischen Regierung um den Brexit vorausgegangen. Auch der Brexit-Minister, David Davis, hatte am Tag zuvor seinen Rücktritt erklärt. Die britische Premierministerin May ernannte daraufhin den bisherigen Gesundheitsminister Jeremy Hunt zum neuen Außenminister.