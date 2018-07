Syrische Armee zerstört größte IS-Hochburg in Deraa

Syrische Regierungstruppen haben die Siedlung Shajra zurückerobert, die als größte Hochburg des IS* in der Provinz Deraa gilt. Dies teilte ein syrischer Armeesprecher mit.

„Shajra ist wieder unter Kontrolle der syrischen Armee – dies ist eine der letzten und wichtigsten der verbliebenen Hochburgen des IS in der Provinz Deraa“, so der Sprecher.

Die Regierungstruppen sollen die Siedlungen im Yarmouk-Tal von Nordwest und Nordost aus gestürmt haben.

„Die Pioniere haben begonnen, das befreite Gebiet zu untersuchen und zu räumen“, hieß es in der Mitteilung.

Zuvor hatte die syrische Regierungsarmee laut der Nachrichtenagentur Sana acht Städte und Dörfer im Becken des Flusses Jarmuk im Südwesten Syriens von IS-Terroristen befreit. Dabei sollen viele Terroristen getötet und ihre Unterstände zerstört worden sein.

Islamischer Staat* (IS*, auch Daesh*) — eine in Russland verbotene Terrorvereinigung