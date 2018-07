Salvini löst mit Mussolini-Zitat Empörung aus – es stammt aber von Caesar

Salvini schrieb am Sonntag auf Twitter über seine Kritiker: „Tanti nemici, tanto onore“ (zu Deutsch: „Viel Feind, viel Ehr“). Laut Oppositionspolitikern stammt das Zitat aus der Zeit des faschistischen Diktators Benito Mussolini (1883-1945). Außerdem soll der Beitrag an Mussolinis Geburtstag am 29. Juli gepostet worden sein.

Der Präsident der bisher regierenden Sozialdemokraten, Matteo Orfini, kritisierte Salvini vehement: „Wer auf die Verfassung geschworen hat, die aus dem Kampf gegen den Faschismus geboren ist, darf sich nicht erlauben, Mussolini zu würdigen.“. Der Innenminister solle sich entschuldigen oder seinen Posten räumen.

Laut dem Fraktionschef der Linkspartei Liberi e Uguali, Federico Fornaro, wollte Salvini mit dem Zitat aus der „Propaganda-Rhetorik Mussolinis“ ein „klares Signal an die extreme Rechte“ senden.

Das italienische „Tanti nemici, tanto onore“ stammt ursprünglich von dem römischen Staatsmann, Feldherr und Autor Iulius Caesar, der maßgeblich zum Ende der Römischen Republik beitrug. Caesar verwendete es erstmals in seinem Buch „De bello Gallico“ über den Gallischen Krieg. Der Ausspruch wurde aber tatsächlich oft von rechtspopulistischen Kräften aufgegriffen.

