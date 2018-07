Aus für „RTL II News“ – Privatfernsehen will Nachrichten zentral steuern

Die in Berlin produzierten „RTL II News“ wird es ab 2019 nicht mehr geben. Stattdessen werden die Nachrichten für den Sender künftig in abgespeckter Form zentral von Köln aus gesteuert – von einem privaten Anbieter, der die gesamte RTL-Gruppe mit Informationen beliefert. Journalisten kritisieren einen weiteren Schritt in Richtung Einheitsbrei.