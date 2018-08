USA: Polizisten einer ganzen Stadt kündigen

Wie es heißt, begründeten die Polizisten ihren Schritt mit den schlechten Arbeitsbedingungen.

Ihren Worten zufolge haben sie mit ihren eigenen Autos durch die Stadt patrouillieren müssen, da ihre Dienstwagen dafür nicht geeignet gewesen seien. Beispielsweise hätten ihre Funkgeräte nicht funktioniert.

Massachusetts State Police maintain commitment to protecting town of Blandford. pic.twitter.com/ZGAQc8tvd4 — Mass State Police (@MassStatePolice) 31 июля 2018 г.

​Zudem sollen sich die Polizisten über eine schlechte Qualität der Schutzwesten beklagt haben, deren Gebrauchsdauer abgelaufen sein soll.

Wie die Offiziere behaupten, hätten sie „keine andere Wahl“, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht seien, dass sogar ihr eigenes Leben gefährdet sein könnte. In Notfällen könnten sich die Bürger aber weiter an den Notruf 911 wenden. Derweil habe die Polizei des Staates die Funktionen der örtlichen Abteilung übernommen.