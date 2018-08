Zug mit Nazigold in Schlesien: Schatzsucher gibt entnervt auf

Gibt es einen Zug voll Nazigold und Kunstraub im schlesischen Eulengebirge? Nach drei Jahren Grabungen in Polen gibt einer von zwei Schatzsuchern wegen Ungenauigkeiten bei den Grabungen entnervt auf. Sein Kollege will im Winter weitersuchen. Experten hatten die Existenz eines solchen Schatzes in der Vergangenheit ausgeschlossen.