So viele fragwürdige Äußerungen machte Trump – Medien

Demnach führt Trump die Öffentlichkeit durchschnittlich 7,6 Mal pro Tag in die Irre. Im Juli 2018 soll Trump sogar durchschnittlich 16 fragwürdige Aussagen pro Tag gemacht haben.

© AP Photo / Matt Rourke, File Nach Facebook nun auch Twitter: Aktien brechen nach Trumps Äußerungen ein

Mit 79 falschen oder irreführenden Behauptungen soll der US-Staatschef am 5. Juli seinen persönlichen „Rekord“ geschlagen haben. Laut dem Blatt beziehen sich etwa 30 Prozent aller Äußerungen von Trump auf Wirtschaftsfragen, Handelsabkommen oder den Arbeitsmarkt.

Was die Zuwanderungsfrage anbelangt, so soll Trump in diesem Bereich 538 irreführende Behauptungen abgegeben haben.

Beispielsweise sagte Trump in den vergangenen fünf Monaten 30 Mal, dass die Mauer an der Grenze zu Mexiko bereits gebaut werde, obwohl der Kongress die Bereitstellung von Mitteln für dieses Projekt abgelehnt hat.

Immer mehr wächst die Anzahl von Trumps Äußerungen in Bezug auf die Ermittlungen wegen der angeblichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf.

So sollen 378 von Trumps Äußerungen über die Ermittlungen solche Übertreibungen wie „schlechter als Watergate-Skandal“ oder „Hexenjagd“ enthalten haben. Zugleich soll Trump die Russland- Ermittlungen 160 Mal als „Erfindung“, „Lüge“ oder „Fake“ bezeichnet haben.

Mehr als 60 Mal sagte Trump nach Angaben des Blatts, dass die USA 90 Prozent der Nato-Ausgaben bezahlten, während andere Mitgliedsländer der Allianz diese Gelder „an sich bringen“.

Am 8. November 2016 wurde Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt und regiert seit dem 20. Januar 2017 im Weißen Haus.