Die Schlägerei habe am 22. Juli in der Nähe von einer Bar in der Stadt Zlocieniec stattgefunden. Eines der Opfer befinde sich bislang im Krankenhaus, so das Magazin. Der andere Verletzte sei nach der medizinischen Versorgung in seine Einheit zurückgekehrt.

Die Ursachen des Konflikts zwischen den Soldaten blieben unbekannt.