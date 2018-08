Im Osten Afghanistans sind am Sonntag bei einem Selbstmordattentat auf eine Patrouille drei Nato-Soldaten ums Leben gekommen. Das meldet die Agentur Reuters unter Berufung auf die Nato-Mission „Resolute Support“.

Ein Soldat der Mission, der US-Bürger ist, sowie zwei Soldaten der afghanischen Armee seien demnach verletzt worden.

Die Attacke werde zurzeit untersucht.

Der Fernsehsender „Tolo News“ berichtete, am Sonntagmorgen habe ein Selbstmordattentäter in einem Auto eine Kolonne ausländischer Truppen in der Stadt Tscharikar angegriffen. Nach Angaben des Senders bekannte sich die radikale Bewegung „Taliban“ zu dem Anschlag.