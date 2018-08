Wegen Fliegen-Panne: Weltrekordversuch in Deutschland gescheitert

Die Organisatoren versuchten, mit der längsten Kette aus Mini-Dominosteinen einen neuen Weltrekord aufzustellen. An den Vorbereitungen, die zwei Wochen in Anspruch nahmen, beteiligten sich etwa 20 Menschen. Jedoch sei das Insekt gegen einen der kleinen Steine geflogen und habe dadurch den Rekord verhindert, so der Organisator Patrick Sinner.

„Diese Steine sind nur so groß wie der Nagel eines kleinen Fingers. Die Fliege hat die Kettenreaktion vorzeitig ausgelöst, und dann war keine Zeit mehr, um alle Steinchen wieder aufzustellen“, so Sinner

Trotzdem waren die Bemühungen der Teilnehmer nicht umsonst, weil es noch andere Rekordversuche mit größeren Dominosteinen gab. Mit dem Umkippen von 596.229 Steinchen schlugen die Organisatoren den deutschen Rekord für die größte Domino-Kettenreaktion.