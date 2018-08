Fische erleiden vermehrt Hitzetod in Deutschland

Tausende Fische verenden in Gewässern und Flüssen in Deutschland, wie deutsche Medien übereinstimmend berichten.

Das heiße Wetter verursachte bereits ein dramatisches Fischsterben in Hamburg. Seit dem vergangenen Sonnabend waren laut der Umweltbehörde der Hansestadt siebeneinhalb Tonnen toter Fische gesammelt und in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt worden. Auch in Niedersachsen trieben Hunderte tote Fische an der Oberfläche.

Die Extrem-Hitze hat einen deutlich verringerten Sauerstoffgehalt im Wasser zur Folge, was für Fische sehr gefährlich ist.

„Solange die heiße Witterung anhält, wird sich die Lage nicht verändern“, so Björn Marzahn, Sprecher der Hamburger Umweltbehörde. Die derzeitige Lage sei unauffällig, es seien keine akuten Meldungen über Vorkommen von Blaualgen eingelangt. Von einer Entwarnung könne aber nicht die Rede sein.

Einige Forscher schließen ein nur durch die Hitze verursachtes massenhaftes Fischsterben aus. „Es gibt Arten, die ab 28 Grad Schwierigkeiten haben. Aber der Großteil der Fische ist an solche Temperaturen angepasst“, erklärte Christian Wolter, Fachmann für Biologie und Ökologie der Fische am Berliner Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Er fügte hinzu, dass es immer auf die Fischart ankomme. Es gebe Spezies, die wärmeres Wasser liebten, wie beispielsweise Welse, Karpfen und Rotfedern. Probleme hätten eher Arten wie Quappen, die es kühler mögen würden.

Der schweizerische Fischereiverband befürchtet hingegen, dass die Dauerhitze und die anhaltende Trockenheit zu einem massenhaften Fischsterben am Rhein führen könne. Auch die Fische in den schleswig-holsteinischen Binnengewässern seien von extremen Temperaturen betroffen. Nach Angaben des Umweltministeriums ist Fischsterben bisher nur vereinzelt bekannt geworden.

Um dem Sauerstoffmangel in Gewässern entgegenzuwirken, fährt ein Belüftungsschiff durch Berlin. Es soll in mehreren Kanälen für eine Sauerstoff-Sättigung sorgen.

