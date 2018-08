Sex-Falle? Tinder-Account britischer Soldatin wegen F-35-Infos gehackt – Medien

Ein Unbekannter hat den Account einer Soldatin der britischen Luftwaffe in der Online-Dating-App Tinder gehackt, um vertrauliche Informationen zu modernsten Tarnkappenjets vom Typ F-35 Lightning II zu bekommen. Dies berichtet die Zeitung „The Daily Mail“ unter Verweis auf die britische Luftwaffe.

Der Hackerangriff wurde demnach Anfang Juli verübt. Der Täter soll versucht haben, mit den Kollegen der Pilotin in Verbindung zu kommen und Kommentare und Details zu F-35 zu erhalten.

Allerdings soll die betroffene Soldatin bemerkt haben, dass ihr Konto gehackt worden sei, und über den Vorfall berichtet haben. Dies habe eine rasche Untersuchung ermöglicht, zitiert die Zeitung ein Memo, das der Sicherheitschef der britischen Luftwaffe an die Führungsspitzen der Luftstreitkräfte gerichtet haben soll. Glücklicherweise seien „nur wenige Informationen“ preisgegeben worden. CC BY 2.0 / Forsvarsdepartementet / Testflyging av første norske F-35 Probleme mit Luftbetankung von F-35-Kampjet auf VIDEO eingefangen

Die ersten vier F-35-Mehrzweck-Tarnkappenflugzeuge waren am 7. Juni auf dem Militärflugplatz der britischen Luftwaffe in der Grafschaft Norfolk eingetroffen. Insgesamt will Großbritannien 138 Jets von diesem Typ kaufen. Der Stückpreis dieser Maschine beträgt 92 Millionen Pfund.