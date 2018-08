„Ihr seid Sünder“: Deutsche lösen Panik in Metro in Valencia aus – VIDEO

Die spanische Polizei hat neun deutsche Bürger festgenommen, die in der U-Bahn von Valencia religiöse Propaganda betrieben und damit Panik ausgelöst haben. Das meldet die Agentur Europa Press am Montag.

Die Deutschen führten laut der Agentur ihre Aktion in der Nacht zum Sonntag in einem Zug durch, der zwischen den Stationen Xàtiva und Alameda in der Stadtmitte fuhr.

© AFP 2018 / Clemens Bilan Westliche Christen zwingen Gott Geschlechtsneutralität auf

Laut Augenzeugen skandierten die „Prediger“ Parolen wie „Ihr werdet in der Hölle brennen“, „Ihr seid alle Sünder und werdet sterben“ und „dieser Zug ist voll mit Sünden, Drogen und Alkohol“, meldet Europa Press

Die „Prediger“ lösten damit eine Panik aus, da einige Fährgäste diese Aktion für eine Bedrohung hielten. Eine Frau soll sich am Bein verletzt haben als sie aus dem Zug ausstieg.

Ein Video der Aktion wurde in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Darauf sind Panik unter den Fahrgästen und einige religiöse Parolen der Festgenommenen zu hören.

Emigrantes Alemanes que vienen a imponernos su cultura religiosa 😂😂😂



Nueve detenidos por desatar el pánico en el metro de Valencia al realizar proclamas religiosas pic.twitter.com/TCqiOplCzt — Subversivos_ (@subversivos_) 6 августа 2018 г.

Am Sonntag habe der Richter die Festgenommenen in Haft gelassen und eine Summe von 12.000 Euro für die Freilassung gegen Kaution festgesetzt, so die Agentur. Die Ermittlung werde fortgesetzt.