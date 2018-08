Netz lacht über Poroschenkos „Versteck“

Der Präsident der Ukraine Petro Poroschenko, der Berichten zufolge seit dem 30. Juli nicht mehr im Dienst erschien, ist in einem Restaurant in Kiew gesichtet worden. Internetbenutzer zogen den Staatschef daraufhin durch den Kakao.

Die Fotos von Poroschenko, der im Restaurant „Manu“ ein Abendessen genießt, veröffentlichte am Sonntag der ukrainische Kampagnenmanager Jaroslaw Makitra auf Facebook.

„Da sollte man eigentlich mit dem Suchen beginnen“, schrieb ein User unter dem Namen tab233

„Gar keine Überraschung“, meinte ein anderer Twitterer.

Einige Nutzer des sozialen Netzwerkes VKontakte zeigten sich über die ganze Aufregung überrascht.

„Wozu hat man ihn überhaupt gesucht?“ meinte ein Nutzer.

„Er hätte auch ins Weltall fliegen können“, stimmte ein anderer zu.

Früher hatten Medien vermutet , dass der 52-jährige Milliardär auf Urlaub sei. Vom 1. bis 8. Januar dieses Jahres soll Poroschenko angeblich auf den Malediven Ferien gemacht haben. Die in der Presse aufgetauchten Einzelheiten über die Neujahrsferien des Staatschefs, für die Medienberichten zufolge mindestens eine halbe Million Dollar ausgegeben worden sei, hatten in der Ukraine Anlass für scharfe Kritik an seiner Person gegeben.