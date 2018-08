iPhone-Fertigungsbetriebe „infiziert“

Demnach wurde im Laufe des vergangenen Wochenendes eine Reihe von Computern mit einer „mutierten" Version des WannaCry-Schadprogramms infiziert. Die Firma erwarte eine Reduzierung ihres Umsatzes im dritten Quartal um zwei Prozent und rechne mit Verzögerungen beim Versand. Allerdings seien weder die Datenbank des Unternehmens noch seine Kundendaten von dem Cyberangriff betroffen.

Laut TSNC-Geschäftsführer C. C. Wie soll es bei der Firma zum ersten Mal zu einem solchen Vorfall gekommen sein. Er sei auf einen „Betriebsfehler" zurückzuführen, bei dem ein Serviceprogramm bei der Installierung nicht abgeschaltet worden sei und sich der Virus auf mehr als 10.000 Geräte in Betrieben in ganz Taiwan ausgebreitet habe.

„Wir haben das System so geändert, dass es (der Virus) automatisch erkannt wird und ein solcher Fehler nie wieder vorkommt", soll er gesagt haben. Das Unternehmen sei von niemandem aufgefordert worden, Lösegeld zu zahlen.