„Die Kämpfer der Gruppierung Dschabhat an-Nusra haben heute Morgen eine Stellung der syrischen Armee in der Siedlung al Saraf (…) im Norden von Latakia an der syrisch-türkischen Grenze angegriffen“, so die Quelle.

© Sputnik / Press Service of the President of Syria Syrien: Militär entdeckt in al-Quneitra US-Waffen und Lebensmittel aus Israel - FOTOs

Die Kämpfer konnten die Stellung demnach für mehrere Stunden erobern, wonach die syrische Armee sie wieder unter ihre Kontrolle brachte. Unter den Angreifern gebe es Tote und Verletzte.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurde in Syrien in den vergangenen 24 Stunden 14 Mal das Feuer eröffnet: fünfmal in Latakia und sieben Mal in Aleppo. Türkische Beobachter fixierten zwei Schusswechsel in der Provinz Idlib.