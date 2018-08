Flughafen Frankfurt wegen Polizeieinsatz geräumt – FOTOs

Am Frankfurter Flughafen läuft am Dienstag wegen polizeilichen Einsatzmaßnahmen eine Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude, wie die Bundespolizei via Twitter mitteilte. Der Grund dafür ist demnach der Hinweis auf den unberechtigten Zutritt von mindestens einer Person in den Sicherheitsbereich.

„Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen. Dazu gehört ein sofortiger Boardingstop und Räumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3. Weitere Informationen folgen“, so die Bundespolizei.

Der Grund für die polizeilichen Maßnahmen ist laut der Polizei der Hinweis auf den unberechtigten Zutritt von mindestens einer Person in den Sicherheitsbereich.

Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hatte sich der Fluggast an der Kontrolle befunden. Dem Vernehmen nach hatte er ein Kind dabei. Eine Nachkontrolle sei notwendig geworden. Als die Sicherheitsmitarbeiter kurz abgelenkt gewesen seien, sei der Mann mit seinem Kind in den Sicherheitsbereich des Terminals hineingelaufen.

Um 14:30 teilte die Polizei mit, die Terminalräumung sei abgeschlossen. Die betroffenen Bereiche seien wieder freigegeben und der Betrieb sei wieder aufgenommen worden.

Deutsche Medien berichten unter Berufung auf eine Sprecherin der Bundespolizei, man habe eine Familie aus Frankreich identifiziert, die unbefugt in den Sicherheitsbereich gelangt sei. Die Familie sei am Nachmittag befragt worden. Mindestens ein Familienmitglied hatte der Bundespolizei zufolge den Sicherheitsbereich betreten, bevor die Kontrolle abgeschlossen war.

Ende Juli war es am Münchner Flughafen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine unbekannte Frau war unkontrolliert in den Sicherheitsbereich von Terminal 2 gelangt. Das Gebäude und das dazugehörige Satelliten-Terminal wurden geräumt. Dies führte zu chaotischen Zuständen, weil an dem Tag die Sommerferien in Bayern begannen. Bei rund 60 Flügen war es zu Verspätungen von mehr als einer halben Stunde gekommen. Wegen der Sicherheitspanne waren rund 330 Flüge zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag ausgefallen. Insgesamt waren mehr als 32.000 Passagiere betroffen.