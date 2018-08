Russische Kriegsschiffe durchqueren Ärmelkanal

Die Kriegsschiffe hatten demnach den Hauptmilitärstützpunkt der Nordflotte in Seweromorsk (im Norden der Halbinsel Kola) verlassen und vorläufig mehr als 4000 Seemeilen (umgerechnet rund 7400 Kilometer) hinter sich gelassen. Auf ihrem Weg liefen sie im Hafen von Kronstadt in der Ostsee unweit der Stadt Sankt Petersburg ein, wo sie am 29. Juli an der feierlichen Parade anlässlich des Tages der russischen Seekriegsflotte teilnahmen.

© Sputnik / Alexander Galperin Die Präsenz-Lücke: Was der russischen Marine zur echten Macht auf Weltmeeren fehlt

Auf dem Atlantik sollen die „Marschall Ustinow" und die „Seweromorsk" Hilfsaktionen für havarierende Schiffe sowie die Verteidigung eines Schiffsverbandes üben.

Anfang Juni war die seit zehn Jahren großangelegteste Ozeanfahrt der russischen Nordflotte eingeleitet worden, an der 36 Kriegsschiffe und U-Boote beteiligt sein sollen.