Brand in Siegburg mit 40 Verletzten: ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt gesperrt

An der Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main ist ein Brand ausgebrochen. Dabei wurden mindestens 40 Menschen verletzt. Die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt wurde gesperrt.

Laut Medien hat an der Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn eine vertrocknete Brombeerhecke Feuer gefangen. Der Böschungsbrand griff dann auf Häuser über. Das Feuer konnte nicht so schnell gelöscht werden. Immer wieder waren auch Explosionen zu hören, hieß es. Die Feuerwehr vermute, dass Gasflaschen in Garagen bei der Hitze explodiert seien. Später wurde der Brand gelöscht. Die Feuerwehr stellte sich auf eine Nachtwache ein.

„Wir bekamen eine Brandmeldung, dass die Böschung der Bahntrasse gegen 14.30 Uhr in Flammen stand”, zitiert die „Aachener Zeitung” den Polizeisprecher Burkhard Rick.

Die Deutsche Bahn will die Ursache des Vorfalls noch ermitteln. Die Stadt Siegburg gehe von einem Funkenflug eines Zuges als vermutliche Ursache aus.

Flammen an ICE-Strecke in Siegburg setzen Häuser in Brand: Zahlreiche Verletzte. https://t.co/64SDKfAQlR pic.twitter.com/j9A48nWBfJ — Kieler Nachrichten (@kn_online) August 7, 2018

​Bei dem Großbrand wurden 40 Menschen verletzt, so die Polizei NRW. Insgesamt seien rund 100 Menschen von dem Unglück betroffen.

Bei dem #Großbrand in #Siegburg wurden bislang 40 Personen verletzt, sechs davon schwer. — Polizei NRW SU (@polizei_nrw_su) August 7, 2018

​Die Bahnstrecke bleibt zunächst gesperrt. Die ICEs zwischen Köln und Frankfurt würden am Rhein entlang umgeleitet.

Update 1: #Böschungsbrand im Bereich #Troisdorf zwischen #Siegburg/Bonn und #Köln Hbf. Züge werden Rechtrheinisch/Linksrheinisch umgeleitet, Zugausfälle möglich. Verspätungen bis zu 90 min. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 7, 2018​

Bahnstrecke Köln-Frankfurt: Ein Feuer bei Siegburg greift auf nahegelegene Häuser über. Zahlreiche Menschen werden teils schwer verletzt. Die Strecke wird gesperrt. https://t.co/dkL5BWiCph — Süddeutsche Zeitung (@SZ) August 7, 2018​

Da war ich eine Stunde vor dem Brand noch in der Nähe.https://t.co/qZogRomnd8 — Michael Bernards 87% (@MichaelB2861) August 7, 2018​

Beim #Großbrand in #Siegburg waren zwei unserer #Wasserwerfer aus #StAugustin im Einsatz und haben @RheinSiegKreis unterstützt. Die Bilder unseres Flugdienstes zeigen das Ausmaß des Brandes. Wir sind in Gedanken bei den Verletzten & wünschen allen von Herzen schnelle Genesung pic.twitter.com/oHnhYCxm4E — Bundesbereitschaftspolizei (@bpol_bepo) August 7, 2018

​