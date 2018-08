Internationaler Wettbewerb von Spezialkräften bei Moskau – VIDEO

An der Auseinandersetzung haben ausgewählte Teams aus drei Ländern teilgenommen. Jede Gruppe der Spezialkräfte war vier Mann stark und zeigte ihre taktischen Fertigkeiten, ihre körperliche Stärke sowie ihre Fähigkeiten bei der Schießausbildung und Teamarbeit.

Die Angehörigen der Spezialeinheiten sollten in Räumen Geiseln und Terroristen identifizieren und die Terroristen töten. Die Kämpfer überwanden verschiedene Hindernisse, darunter auch auf Höhe. Sie kletterten vom Dach zu den Stockwerken, wo sich die „Kriminellen“ versteckten. Sie erledigten alles in einem schnellen Tempo, obwohl jeder Soldat eine Last von 22 Kilogramm mit sich trug – die Ausrüstung, die Schutzweste, die Waffen und die Munition. Zudem schossen sie auch aus Kleinwaffen.

Den ersten und den zweiten Platz belegten Teams aus Russland und den dritten Platz erreichte ein weißrussisches Team.