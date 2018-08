Angelina Jolie beschwert sich über Brad Pitt – wieso?

„(Pitt) hat die Verpflichtung, Kindesunterhalt zu zahlen. Bis heute, seit der Trennung, hat er keinen bedeutsamen Unterhalt bezahlt“, heißt es in einem Brief von Jolies Anwältin Samantha Bley DeJean an ein Gericht in Los Angeles.

© REUTERS / UNHCR/ Andrew McConnell/ Handout Angelina Jolie besucht Moschee, in der der IS das „Weltkalifat“ ausgerufen hatte

Wie es weiter in dem Artikel heißt, habe es eine informelle Abmachung des Paares über Unterhaltszahlungen gegeben, an die sich Brad Pitt im Laufe von 1,5 Jahr nicht gehalten haben soll. Nun wolle Angelina Jolie das Geld gerichtlich einfordern.

Eine Quelle, die Pitt nahestehen soll, erklärte dazu: „Brad hat seine Verpflichtungen erfüllt.“

Die 43-jährige Schauspielerin hatte 2016 die Scheidung von Pitt eingereicht und das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder zwischen 10 und 17 Jahren verlangt. Als Grund für die Scheidung galten „unüberbrückbare Differenzen“. Vor allem war Jolie mit den Methoden der Kindererziehung von Pitt nicht einverstanden.