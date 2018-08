Nackt durch Supermarkt – Einkaufen auf thüringische Art?

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in Sünna im Wartburgkreis. Ein 50-jähriger Mann lief demnach komplett nackt durch den Laden. Er habe eine Runde um die Regale gedreht, bevor ihn eine Verkäuferin des Ladens verwies, weil eine derartige Freizügigkeit nicht gestattet sei. Sie habe den Mann aufgefordert, den Supermarkt zu verlassen.

Der nackte Mann sei mit einem PKW weggefahren. Die Polizei habe ihn anhalten können.

„Da während seines Aufenthaltes keine Kundschaft im Supermarkt war, wurde keine Strafanzeige gegen ihn erstattet“, heißt es in der Polizeimitteilung.