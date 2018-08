Syriens First Lady im Krankenhaus

Asma al-Assad, die Frau des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie muss gegen einen bösartigen Tumor kämpfen, wie das Büro des Staatschefs am Mittwoch via Twitter mitteilte.

Ein Foto zeigt die 42-Jährige in einem Krankenhaus. Sie ist an eine Infusion angeschlossen und lächelt ihren neben ihr sitzenden Mann an.

Asma al-Assad habe einen bösartigen Brusttumor. Der Krebs sei im Frühstadium entdeckt worden.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب.. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 8, 2018

​Die geborene Asma Fauaz al-Akhras kam am 11. August 1975 in London zur Welt. Sie studierte Informatik am King’s College und arbeitete danach als Finanzanalystin für die Deutsche Bank und JPMorgan Chase & Co.

Im Jahr 2000 heiratete sie Baschar al-Assad kurz nach seinem Regierungsantritt. Das Paar hat drei Kinder.