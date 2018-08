Asma al-Assad wendet sich an Syrer

Laut Asma ist sie ein Teil der Bevölkerung, „die die Welt Beständigkeit, Kraft und Bewältigung von Schwierigkeiten gelehrt hat“. „Meine Entschlossenheit nimmt ihren Ursprung in eurer Entschlossenheit und Beständigkeit in all den vergangenen Jahren“, sagte die syrische First Lady.

"..أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.."



© AP Photo / Hassene Dridi Syriens First Lady im Krankenhaus

Am Mittwoch war mitgeteilt worden, dass Asma al-Assad in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Sie hat einen bösartigen Brusttumor. Der Krebs wurde im Frühstadium entdeckt.

Die geborene Asma Fauaz al-Akhras kam am 11. August 1975 in London zur Welt. Sie studierte Informatik am King’s College und arbeitete danach als Finanzanalystin für die Deutsche Bank und JPMorgan Chase & Co.

2000 heiratete sie Baschar al-Assad kurz nach dessen Regierungsantritt. Das Paar hat drei Kinder.