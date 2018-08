Syrische Armee führt Kämpfe gegen Terroristen in Wüste in Suweida – VIDEO

Die syrische Armee setzt ihre Offensive gegen die Stellungen der Kämpfer der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) im Westen der Provinz Suweida fort. Ein Korrespondent von Sputnik vermeldet Artilleriebeschuss in dieser Region.

Die syrische Armee führt derzeit den Artilleriebeschuss der Stellungen von Kämpfern in diesem Bezirk.

Die Luftwaffe unternahm dabei mehrere Attacken auf sich bewegende Gruppen von Terroristen.

In den letzten Tagen konnte die Armee 25 Kilometer tiefer in die Wüste vordringen. Dabei wurden die Logistikwege zwischen Suweida und dem Stützpunkt der Kämpfer in Al-Tanf gesperrt. Die Kämpfer versuchen regelmäßig, den sich zuziehenden Ring zu durchbrechen und die Stellungen der Armee zu attackieren.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.