Science Alert: Diese europäischen Nationen sterben aus

Das Fachmagazin Science Alert hat europäische, asiatische und andere Länder der Welt genannt, die am meisten den demographischen Zeitbomben wegen der Reduzierung der Geburtenzahl und Erhöhung des Anteils älterer Menschen ausgesetzt sind. Neben den USA, Japan und China stehen auch mehrere europäische Länder auf der Liste.

Als demographische Zeitbombe wird eine Situation bezeichnet, wo die Verringerung des Anteils der arbeitstätigen Bevölkerung verzeichnet wird. Um dies zu vermeiden, müssen auf eine Frau 2,2 Kinder entfallen, allerdings fiel der Geburtenindex in vielen entwickelten Ländern unter 2,0. Die Folgen können durch den Zustrom von Arbeitsmigranten gemildert werden, jedoch kann die Krise mit derartigen Maßnahmen nicht vollständig gestoppt werden, wenn sich eine bedeutende Anzahl der Bürger zu einer Erwerbstätigkeit in andere Länder begibt.

© RIA Novosti . Alena Bykowa China: 2050 werden Senioren ein Drittel der Bevölkerung betragen

Es wird ferner gemeldet, dass der Geburtenindex in Spanien 1,5 betrage und die Sterblichkeit die Geburtenzahl übertreffe. Eine Zunahme der Bevölkerung erfolge nur durch Einwandernde, dabei seien einige Siedlungen beinahe ausgestorben. Ähnliche Tendenzen werden auch in Italien beobachtet, wo Menschen sich weigern, wegen der finanziellen Schwierigkeiten viele Kinder zu haben. Die Bevölkerung Bulgariens mit dem Geburtenindex von 1,46 reduziere sich mit einer rekordhohen Geschwindigkeit, und es werde erwartet, dass sie zum Jahr 2050 insgesamt 5,4 Millionen Menschen erreichen wird. In Lettland würden zu diesem Zeitpunkt nur noch 1,52 Millionen Menschen leben.