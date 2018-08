Russlands größter Brillant für Rekordpreis versteigert

Russlands führender Diamantenhersteller Alrosa hat seinen größten Diamanten „Dynastie“ aus der gleichnamigen Sammlung an das Juwelierhaus Mouawad Group verkauft. Dies teilte der Sprecher des Unternehmens gegenüber Sputnik mit.

Die Summe des Deals wird nicht offenbart.

Die Auktion fand am vergangenen Donnerstag an der eigenen elektronischen Handelsplattform von „Alrosa“ statt. Der Hauptstein aus der Sammlung „Dynastie“ ist ein Diamant mit 51,38 Karat, einer traditionellen runden Form mit 57 Kanten, mit der Farbe D (farblos) und dem VVS1-Reinheitsgrad – dies ist der reinste unter den großen Diamanten, die in der ganzen Geschichte der russischen Juwelierkunst je facettiert worden sind. Nach den Ergebnissen der Versteigerung ist er der teuerste unter den je von „Alrosa“ verkauften Steinen geworden.

© RIA Novosti . Alexander Lyskin Diamant mit „außerirdischem“ Eis-Einschluss gefunden

Die Vertreter von Mouawad betonten, dass sie auf eine solche Anschaffung stolz seien und beabsichtigen würden, mit diesem Stein ihre Sammlung der historischen Diamanten zu ergänzen.

„Der Diamant ‚Dynastie‘ hat uns nicht nur durch seine exzellente Qualität, sondern auch durch seine transparente Geschichte angezogen, ebenso durch die Tatsache, dass dies der größte und wertvollste Brillant ist, der je von ‚Alrosa‘ verkauft worden ist“, sagten die Geschäftsführer von Mouwad Group, Fred und Pascal Mouawad.

Mouawad ist ein Juwelier-Handelshaus mit den Hauptsitzen in Genf und Dubai. Das Unternehmen wird von der vierten Generation der Nachkommen seines Gründers, David Mouawad (1891), eines gebürtigen Libanesen, verwaltet.