Von #aufstehen bis #Muggabatscher – Bundestagsgezwitscher, Folge 3

Wehrpflicht? Allgemeine Dienstpflicht? Können wir das nicht (wieder) in Deutschland einführen? Ob CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wohl geahnt hat, was für eine Debatte sie mit diesem Vorschlag auslösen würde? Vorab sei verraten: Das Thema wird unsere Abgeordneten fraktionsübergreifend bis zum Ende der Woche sehr beschäftigen. Wir beschränken uns auf das Gezwitscher vom Montag. Der AKK-Vorschlag trifft offenbar den Humor von FDP-Mann Olaf in der Beek:

Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch macht sich Sorgen, die Truppe könnte schlechter bewaffnet sein als die Clans. Ihre Partei befürwortet die Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Und die Bundeswehr ist vermutlich schlechter noch bewaffnet als diese Clans! — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) 6 августа 2018 г.

Und der Grünen-Abgeordnete Tobias Lindner witzelt: Freiwillige Pflicht klingt wie halbschwanger.

Klingt nach freiwilliger Pflicht. Ähnlich wie halbschwanger. Durchdacht ist das nicht. Die Debatte muss nach Jahren, in denen #vonderLeyen die #Bundeswehr attraktiver machen wollte, ihr eher wie ein Misstrauensbeweis vorkommen. https://t.co/PEcTDRGPpt — Dr. Tobias Lindner (@tobiaslindner) 6 августа 2018 г.

Aber Schießen darf man nicht nur bei der Bundeswehr. Das weiß auch Erwin Rüddel (CDU) und präsentiert uns – Trommelwirbel – den neuen Schützenkönig von Waldbreitenbach. Gibt immerhin ein Like dafür.

Martin Durst ist neuer Schützenkönig in Waldbreitbach. Herzlichen Glückwunsch und eine gute und interessante Zeit. pic.twitter.com/J5A8pe6UlB — Erwin Rüddel (@Erwin_Rueddel) 6 августа 2018 г.

Am Dienstag diskutieren die Abgeordneten die Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht. Schon nach drei Tagen hat #aufstehen 36.000 Unterstützer nach Angaben von Oskar Lafontaine. Fabio De Masi (Linke) macht trotzdem noch etwas Werbung – mehr bringt mehr.

Steve Hudson, Vorsitzender von Labour Germany und #NoGroKo will #aufstehen. Warum erklärt das SPD Mitglied im Video Das ganze Video auf unserer Homepage https://t.co/AcGFmtRPDx — Fabio De Masi (@FabioDeMasi) 7 августа 2018 г.

Einsammeln wollten Sahra und Oskar eigentlich auch die Grünen. Die haben aber offensichtlich nicht so richtig Lust auf #aufstehen:

Und dieser Mann mit dem befremdlichen Profilbild träumt von einem Höhenflug der Grünen:

Wenn damit die Aussage "Höhenflug der Grünen" gemeint ist, finde ich das eine bezeichnende Antwort. Eine "Mitte-Links-Sammelbewegung" sollte es gut finden, wenn eine Partei links von der Union wächst,

Mit der Haltung wird das nix mit "#aufstehen" https://t.co/AGI7NCdaF3 — W. Strengmann-Kuhn (@W_SK) 7 августа 2018 г.

Vergeblich versucht diese SPD-Abgeordnete aus dem Emsland, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Null Likes, null Retweets, null Kommentare. Fun Fact: Ihr beliebtester Tweet der letzten sechs Monate hatte ganze fünf Likes.

Unter diesem Link findet Ihr meinen neuen Youtube-Kanal, der jetzt alle meine Reden im Plenum enthält und in Zukunft noch mehr Beiträge für Euch zur Verfügung stellt! Habt Ihr schon abonniert? https://t.co/IMIshuglY1 — Daniela De Ridder (@DeRidder_MdB) 7 августа 2018 г.

Am Mittwoch können wir alle durchatmen, auch die Bundestagsabgeordneten, denn: Es ist #Weltkatzentag!! Cat content hat noch nie geschadet.

Vor lauter Katzen bleibt diese innovative Idee von Carina Konrad (FDP) fast unbemerkt:

Am Donnerstag beschäftigt unsere Politiker das Kindergeld. Wie aktuelle Zahlen belegen, haben fast 270.000 im Ausland lebende Kinder im Juni Sozialleistungen bekommen. Jung-FDPler Matthias Seestern-Pauly (was für ein toller Name!) möchte die Debatte sachlich halten.

​

Stephan Brandner (AfD) schlägt hingegen die Brücke nach Spanien.

Welche (Sozial-)Leistungen erhalten denn „Flüchtlinge“ in Spanien?🤔😉 https://t.co/5TTsciZslQ — 🇩🇪 Stephan Brandner (@StBrandner) 9 августа 2018 г.

Aber eigentlich ist Berlin viel interessanter. Genauer gesagt, ein kreativer Radweg in Berlin Zehlendorf.

Danke für diesen gefährlichen Selbstversuch! https://t.co/h5QPlHF1Hc — Christian Jung (@c_jung77) 9 августа 2018 г.

Fahrräder und eBikes sind einzige reale Möglichkeit, CO2 und Feinstaub in Stadt, 70% Bevölkerung, in Griff zu bekommen, nicht Elektroautos. Auch wäre der Umstieg aufs Fahrrad der einfachste Weg für bessere Gesundheit in Bevölkerung. Dafür sind Radwege bester Qualität zentral https://t.co/duK2EdUy3J — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 9 августа 2018 г.

Zum Wochenausklang versuchen die Bundestagsabgeordneten rauszufinden, wer wie viele Spenden angenommen hat und wer sich dafür schämen sollte.

Hat die #AfD gegen das Parteiengesetz verstoßen und unzulässig Millionen Spenden im Bundestagswahlkampf angenommen, gesteuert aus Bayern?



Die @AfD_Bayern muss sich zum Vorwurf Illegaler Parteienfinanzierung erklären! (Quelle: DIE ZEIT) pic.twitter.com/61J4tatCdg — Dieter Janecek (@DJanecek) 10. August 2018

Heuchler! Spenden kritisieren, aber laut Informationen der “Welt am Sonntag” über nicht näher bekannte Treuhandvereinbarungen ein eigenes Firmenimperium aus altem SED/PDS-Vermögen geschaffen. Am besten zuerst einmal eigene Vergangenheit aufarbeiten. #Transparenz@Liberale_News https://t.co/tQ4U3NJQmX — Nicola Beer (@nicolabeerfdp) 10. August 2018

Ja, das mit den Parteispenden mag wichtig sein. Viel bedeutsamer ist aber angesichts der sommerlichen Insekteninvasion diese Entdeckung von Staatssekretär Christian Lange (CDU):

Jetzt wissen Sie es auch. Sputnik wünscht Ihnen und Ihrem “Muggabatscher” ein schönes Wochenende!