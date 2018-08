Syrien: „Feindliches Objekt“ nahe Damaskus abgeschossen

Die syrische Luftabwehr hat einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge ein feindliches Ziel in Deir al-Aschair in der Provinz Damaskus zerstört.

Das Objekt soll am Samstag um Mitternacht in den Luftraum von Deir al-Aschair im Westen der Provinz Damaskus nahe der syrisch-libanesischen Grenze eingedrungen sein. Weitere Details über die Herkunft des Objekts werden nicht genannt.

© Sputnik / Ramil Sitdikow Russische Militärs machen Terroristendrohne in Syrien unschädlich

Am Freitag hatten russische Militärs am Luftstützpunkt Hmeimim in Syrien zwei Drohnen abgeschossen, die von dem von Terrormilizen kontrollierten Territorium in der Provinz Latakia gestartet worden waren.

Am 2. August hatte die syrische Luftabwehr ebenfalls ein feindliches Ziel westlich von Damaskus abgeschossen. Es sollen zwei israelische Aufklärungsdrohnen gewesen sein.