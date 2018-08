Russische Kriegsschiffe im Mittelmeer eingetroffen

„Ein Kriegsschiffsverband der Nordflotte bestehend aus dem Raketenkreuzer ‚Marschall Ustinow‘ und dem U-Jagd-Schiff ‚Seweromorsk‘, ist durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer eingelaufen“, heißt es in der Mitteilung.

Auf dem Weg in die Region hätten die Besatzungen der Schiffe ihr planmäßiges Kampftraining fortgesetzt. Der Raketenkreuzer „Marschall Ustinow“ habe eine Luftabwehrübung durchgeführt und die Fregatte „Seweromorsk“ habe zusammen mit einem Ka-27-Hubschrauber die U-Boot-Jagd trainiert, so Serga.

© Sputnik / Alexander Galperin Russische Kriegsschiffe durchqueren Ärmelkanal

Am Dienstag hatten die Schiffe den Ärmelkanal durchquert.

Am 5. Juli verließ der Schiffsverband den Marinestützpunkt Seweromorsk und überwand seitdem mehr als 6.000 Seemeilen. Diese Gruppe repräsentierte die Nordflotte bei der Marineparade in Kronstadt und nahm zusammen mit Schiffen der Baltischen und der Schwarzmeerflotte an den Übungen in der Ostsee teil.