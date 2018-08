Blickfesselnd: Netz sammelt faszinierende Live-Videos aus aller Welt

Am Anfang waren die Live-Videos über Webcams eher eine langweilige und nervige Sache (im Fall einer schlechten Internet-Verbindung), so Reddit-Leute. Doch die Entwicklung von Videoportalen und sozialen Netzwerken im Laufe des letzten Jahrzehnts änderten die Lage sowie das Verhältnis der Nutzer dazu kardinal. Kurze selbstlöschende Videos für Snapchat-App, Video-Telefonie per Skype und Reportagen vor Ort in Twitter galten nur als einige Beispiele des Fortschritts. Die Live-Übertragungen wurden dann zur Priorität der Plattformen wie Youtube & Co. und gewannen in kurzer Zeit einen gewissen Teil des Publikums. Jetzt sammelten die Adepten die besten Streams (ein Fachbegriff für Online-Übertragungen) in den Kategorien „Freiluft“, „Innenraum“, „Tiere“ und „Wissenschaft“ bei Reddit, damit die ganze Welt die magnetische Kraft von Live-Videos genießen könnte:

Flughafen Arrecife, Kanarische Inseln

Unter „Freiluft“ wurden sowohl Übertragungen aus den weltbekannten als auch nicht weiter bemerkenswerten Orten ausgewählt:

Venedig, Italien

Jackson Hole, USA

Dasselbe gilt für Streams in der Kategorie „Indoor“:

Pizzeria in Bratislava, Slowakei

Büro der britischen Auto-Leasing-Firma LINGsCARS

Anscheinend die süßeste Auswahl ist unter „Tieren“ zu finden:

Wissenschaft: