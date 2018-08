„Im Beast Mode“: F-35 über Kalifornien gefilmt – VIDEO

Der Jet hat den Flug über das Gebirge Sierra Nevada in den USA im „Beast Mode“ (dt. „im Tier-Modus“ – Anm. d. Red.) absolviert. Die im Video aufgenommene Maschine war mit vier lasergelenkten Bomben GBU-12 sowie mit zwei wärmesuchenden Kurzstrecken-Luft-Luft-Lenkwaffen AIM-9 Sidewinder bestückt. Laut dem Portal "The Aviationist" befindet sich das Kampfflugzeug momentan auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien.

Erste F-35A Lightning II sollen im November 2019 aus den USA in die Niederlande geliefert werden. Insgesamt sollen die Königlichen Luftstreitkräfteäfte 27 Maschinen erhalten.

Die Ausrüstung im „Beast Mode“ sieht die Ausstattung mit Waffen an der Außenseite des Jets vor, im Gegensatz zum Beispiel zum „Stealth Mode“ (dt. „Tarnkappen-Modus“ – Anm. d. Red.), bei dem die Bewaffnung ausschließlich im Inneren des Kampfjets platziert wird.