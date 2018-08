Explosion in Waffenlager in Syrien – Zahl der Todesopfer verdoppelt

Nach der Detonation in einem Munitionslager von Sarmada in der nordsyrischen Provinz Idlib hat sich die Zahl der Toten nahezu verdoppelt und ist auf 69 gestiegen. Darunter sind auch 17 Kinder, wie die Agentur AFP unter Verweis auf die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mitteilte.