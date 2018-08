An nur einem Tag: Tote und Verletzte bei Beschuss durch Oppositionelle in Syrien

Drei Soldaten der syrischen Armee sind in den zurückliegenden 24 Stunden bei Kämpfen gegen oppositionelle Milizen in den Provinzen Latakia, Hama und Aleppo getötet worden. Dies teilte der Chef des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien Alexej Zygankow bei einem Briefing am Montag mit.

Acht weitere Soldaten wurden dabei verletzt, hieß es.

Insgesamt sollen sechs Siedlungen in der Provinz Latakia, vier Siedlungen in der Provinz Hama sowie mehrere Städte in der Provinz Aleppo einschließlich der Provinzhauptstadt beschossen worden sein.

© Sputnik / Fünf Drohnen beim Anflug auf Luftwaffenbasis Hmeimim in Syrien abgeschossen

Laut Zygankow führten die Mitarbeiter des Versöhnungszentrums eine humanitäre Aktion in der Stadt Al-Salihiyah in der Provinz Deir ez-Zor durch, indem sie mehr als 2,8 Tonnen Lebensmittel unter der Zivilbevölkerung verteilten. Zudem überprüfte das Versöhnungszentrum die Medikamentenbestände in der Stadt Khsham in derselben Provinz, wobei sechs Syrer medizinische Hilfe erhielten. Desweiteren bekamen die Ortsbewohner Babynahrung, Arzneien wie Vitamine und Antibiotika sowie Verbandsmaterial.