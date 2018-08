Frau spielt 16 Jahre Verdis „La Traviata“: Festnahme

In der Umgebung von Sturovo, so berichten lokale Medien, sei das Haus in dem die Frau lebte nur noch als „Opernhaus“ bekannt gewesen. Wie der BBC berichtete, spielte sie die Arie von Guiseppe Verdi erstmals, um sich gegen einen bellenden Hund in der Nachbarschaft zu wehren. Das Spektakel ging aber weiter: 16 Jahre, täglich von sechs Uhr morgens bis etwas 22 Uhr abends. (Mynovezamky)

„Ich liebe Plácido Domingo”, sagte eine Anwohnerin der ungarischen Nachrichtenseite Index.hu, „aber nicht so“. Sie bezog sich auf den spanischen Sänger, um dessen Version es sich in dem Fall handelte.

Mehrere Nachbarn gingen vor Gericht gegen die Ruhestörerin vor. Diese Woche wurde sie dann unter anderem wegen Belästigung festgenommen und vorerst in Untersuchungshaft behalten. Laut BBC könnte sie zu einer Haftstrafe zwischen sechs Monaten und drei Jahren verurteilt werden. Wann sie vor Gericht kommt, ist noch unklar.

