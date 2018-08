Brückeneinsturz bei Genua: Behörden nennen Ursache

Nach letzten Angaben sollen bei dem Unfall 35 Menschen ums Leben gekommen sein. Weitere zehn Personen gelten als vermisst. Laut italienischen Behörden soll die Opferzahl „wesentlich" ansteigen.

„Ich muss als Italienischer Bürger mit Bedauern feststellen, dass nicht genügend für die laufende Wartung getan wird, und das, was passiert ist, leider gerade davon zeugt", so Toninelli gegenüber dem TV-Sender Rai.

© REUTERS / Italian Firefighters Press Office „Das ist Massaker“: Brückeneinsturz fordert 35 Todesopfer – VIDEOs & FOTOs

Derartige tragische Unfälle sollten in „solch einem zivilisierten Land wie Italien" nicht passieren, betonte er. „Die technische Wartung soll an erster Stelle stehen. Wer dafür (für das Geschehene) verantwortlich ist, muss das vollständig bezahlen. Vorläufig ist es jedoch viel zu früh, um darüber zu sprechen", so der Minister.

Außerdem schloss er aus, dass der Einsturz der Brücke auf die Arbeiten zurückzuführen sei, die in der letzten Zeit auf der Brücke durchgeführt worden waren.