„Queen of Soul“ Aretha Franklin gestorben

Die US-amerikanische Soulsängerin Aretha Franklin ist tot. Die „Queen of Soul“ starb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren.

Die weltberühmte Soul-Sängerin und Pianistin wurde 1942 in Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) geboren. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere wurden ihr 18 Grammys und 25 goldene Schallplatten verliehen. Sie galt als „Queen of Soul" oder „First Lady of Soul".

2005 erhielt sie vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten — die Freiheitsmedaille des Präsidenten. 2009 begleitete sie die Amtseinführung von Barack Obama in Washington musikalisch.

Im Jahr 2010 wurde bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. 2017 kündigte sie an, ihre Gesangskarriere beenden zu wollen und gab im Dezember 2017 ihr letztes Konzert. Vor einigen Tagen wurde berichtet, Franklins Gesundheitszustand habe sich deutlich verschlechtert. Ihre letzten Tage verbrachte sie in Detroit im Kreise ihrer Familie. Aretha Franklin war zweimal verheiratet und hatte vier Kinder.