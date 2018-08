Antifa-Verschwörung und #KatzengegenHass: Politisches Twittergewitter, Folge 4

Obwohl im Bundestag noch immer Ferien sind, hat das gefürchtete Sommerloch dank unseren engagierten Abgeordneten auf Twitter keine Chance. Erfahren Sie in der neuen Folge des Gezwitschers aus dem Bundestag, was die Parlamentarier diese Woche besonders beschäftigt hat.

Schon um sechs Uhr morgens eröffnet Vieltwitterer Johannes Kahrs (SPD) die neue Woche mit einem munteren „moin“. Das tut der Hamburger im Übrigen jeden einzelnen Tag. Seine Fangemeinde stört das offenbar nicht – 54 Likes und zahlreiche Kommentare beweisen es.

moin — Johannes Kahrs (@kahrs) 13. August 2018

Ansonsten kennen die Abgeordneten am Montag offenbar nur ein Thema: Das ZDF-Sommerinterview mit AfD-Chef Alexander Gauland. Niema Movassat (Linke) hat sich offenbar amüsiert:

#Gauland beim #ZDFSommerinterview — das war Satire pur. Sozusagen der Ersatz für die @heuteshow. Ein Mann ohne jede Argumente mit hilflosen Platitüden zu Klimawandel, Rente und Co. Man könnte sagen: der Kaiser ohne Kleider. — Niema Movassat (@NiemaMovassat) 12 августа 2018 г.

Und CDU-Mann Sebastian Steineke bescheinigt Gauland, bei Zukunftsthemen blank zu sein.

Aus den Reihen der AfD wittert man hingegen eine Verschwörung von ZDF und Antifa. Das 18-minütige Interview, das im Freien stattfand, wurde durch drei Störer unterbrochen, die mit Buh-Rufen und Schildern auf sich aufmerksam machten.

Am Dienstag fragt sich Deutschland zusammen mit seinen Parlamentariern: CDU und Linkspartei als Koalitionspartner – geht das? Ausgangspunkt der Debatte war eine Äußerung des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Daniel Guenther hatte gesagt, seine Partei müsse zumindest darüber nachdenken, ob sie im Osten der Republik nicht mit den Linken koalieren wolle. Ja, ist der CDU denn noch zu helfen, fragt sich da Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP.

#FDP-SecGen Beer hatte gefragt, ob der #CDU noch zu helfen sei. Sie verwies einerseits auf Günther, andererseits auf Bouffier, von dem 1 etwas unvorteilhaftes Video kursiert, wie er auf einem Hahn der “Gickelbahn” sitzt.https://t.co/Wfdrtpo9Yo via @HuffPostDE @Liberale_News — Nicola Beer (@nicolabeerfdp) 14 августа 2018 г.

Für ihren Parteikollegen Christian Jung wäre eine Koalition mit der Linkspartei der Anfang vom Ende der Christdemokraten.

Das wäre der Beginn der kompletten Verzwergung der @CDU, den wir schon jetzt bei der @SPD beobachten können. https://t.co/Bbb7hsEIGE — Christian Jung (@c_jung77) 14 августа 2018 г.

Den Altparteien sei eh nicht zu trauen, resümiert hingegen AfD-Mann Jens Maier.

Offen wird inzwischen über eine Koalition der CDU und der Linken auf Landesebene nachgedacht. Einer prescht hervor, es folgen Dementis und am Ende gibt es die Verhandlungen. Erst im Land, dann im Bund.

Nie den Altparteien vertrauen, der CDU gleich gar nicht!

#AfD unterstützen! pic.twitter.com/78AxYWUDeH — Jens Maier, MdB 🇩🇪 (@JensMaierAfD) 14 августа 2018 г.

Der „Spurwechsel“ in der Einwanderungspolitik schafft es in der Mitte der Woche zum Top-Thema. Der Fraktionsvorsitzende der Union, Volker Kauder, ist schon mal dagegen. Seine Ablehnung der Ausweitung der Fachkräftezuwanderung auf abgelehnte Asylbewerber kann die FDP nicht verstehen.

​

Die AfD versteht wiederum die FDP nicht.

​

Und für Grünen-Politiker Kai Gehring ist sowieso Innenminister Horst Seehofer schuld.

Mit #Seehofer|s Politik sind engagierte, gut integrierte Geflüchtete und Arbeitgeber die Verlierer. Statt sinnloser Abschiebungen wollen wir #Grüne ein #Einwanderungsgesetz mit Spurwechsel-Möglichkeit, damit diese Menschen bleiben können. #Integration https://t.co/uPJ38OJ2V4 — Kai Gehring (@KaiGehring) 15 августа 2018 г.

Jürgen Trittin bekümmert etwas ganz anderes. Bihunsuppe. Man muss Prioritäten setzen.

Ein Stück Geschichte geht zu Ende. Jetzt ist die Barteroder #Bihunsuppe endgültig pleite und 49 Kolleg*innen verlieren ihre Jobs. Und wir erinnern uns wehmütig, wie wir zu Studizeiten nachts die Suppe heißmachten — nach dem Bad im Barteroder See. https://t.co/bZYJr9DpZf — Jürgen Trittin (@JTrittin) 15 августа 2018 г.

Damit sich in der Twitter-Gemeinde die Gemüter am Donnerstag nicht zu sehr erhitzen, sorgt FDP-Mann Christoph Meyer am Vorabend für Abhilfe. #KatzengegenHass kommen immer gut.

Für alle, denen bei #MenAreThrash eine pulsierende Halsschlagader zu Tage tritt —> ein paar #KatzengegenHass. Kommt gut in den Donnerstag. TM pic.twitter.com/UMSLzZWNot — Christoph Meyer (@ChristophFDP) 16 августа 2018 г.

Geholfen hat es nicht. Nachdem in Münster das Urteil im Fall Sami A. ergangen ist, geht es auf Twitter erst richtig los.

+++ Absurdes #SamiA-Urteil demontiert den Rechtsstaat! +++

Die Anordnung des OVG Münster ist ein Stück aus dem Tollhaus. Urteile wie dieses zerstören das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat und machen Deutschland zum Gespött in der Welt.#AfD

➡️ https://t.co/jXsljQeVaq pic.twitter.com/5x8Wuwm7IG — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 16 августа 2018 г.

Im Fall Sami A. hat die NRW-Landesregierung Richter belogen sowie Recht und Gesetz gebogen. Das alles mit politischer Rückendeckung von Innenminister Horst Seehofer und der Unterstützung… https://t.co/9WuBsWJvIl — Niema Movassat (@NiemaMovassat) 16 августа 2018 г.

​

Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür, man könnte ja auch verreisen. Oder auch auf die Deutsche Bahn schimpfen. Dorothee Baer (CSU) hatte es ja schon am Mittwoch vorgemacht:

Wenn der Platz, den Du reserviert hast (mal wieder!) nicht da ist, weil (erneut!) der zweite Zugteil fehlt, dann nervt das langsam @DB_Presse… Und die Klima ist natürlich auch ausgefallen… pic.twitter.com/N9BMZ0Nehw — Dorothee Bär (@DoroBaer) 15. August 2018

Dem Kollegen von der SPD fällt zwei Tage später spontan eine Antwort ein:

Lustiger/Schlimmer noch: CSU stellt seit 2005 den für die Deutsche Bahn zuständigen Bundesverkehrsminister. Und… Staatssekretärin 2013-2018 im Verkehrsministerium: @DoroBaer #Faktencheck https://t.co/ci5sRQqPfR — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) 17. August 2018

Und diese Grünen-Abgeordnete ist sowieso von der Deutschen Bahn enttäuscht.

Leider bleibt die DB auf das Schreiben von @UlrichKelber @Lambsdorff und mir zu schnelleren und häufigeren Zug-Verbindungen zwischen #bonn und Berlin sehr vage — enttäuschend, aber wir bleiben dran: https://t.co/MZIBfZ5cWF — Katja Dörner (@katjadoerner) 17. August 2018

Nun denn … hoch die Hände: Wochenende!