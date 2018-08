London: Mann rammte Passanten vor Parlament – Ermittler bezweifeln Terror-Hintergrund

Britische Ermittler neigen laut der Zeitung „The Independent“ zu der Ansicht, dass der Vorfall am vergangenen Dienstag vor dem Parlamentsgebäude in London, bei dem ein Fahrer in Absperrungen raste und dabei mehrere Personen verletzte, doch kein Terroranschlag war. Früher hatte Scotland Yard das Gegenteil behauptet.