Warum Putin bei Kneissls Hochzeit „bitter!“ rief

Die Abfahrt der Putin-Kortege von den Feierlichkeiten wurde in einer Live-Sendung des Internet-TV-Senders OE24.TV gezeigt. Vor dem Einsteigen ins Auto setzte der russische Staatschef seine Unterschrift auf den Hochzeitswagen und rief „Gorko!“.

© Sputnik / Alexej Druschinin Kneissls Hochzeit: Putin spricht auch mit Bundeskanzler Kurz

Gorko ist in Russland eine übiche Aufforderung an das Brautpaar, sich zu küssen. Ins Deutsche übersetzt heißt das „bitter“. Die Gäste bringen damit zum Ausdruck, dass die Getränke in ihren Gläsern bitter geworden seien und das Brautpaar mit einem Kuss den Gästen das Essen, die Getränke und den glücklichen Hochzeitstag doch wieder „versüßen“ sollte.

Während sich die Verliebten küssen, zählen die Gäste im Chor „eins, zwei, drei…“. Je länger sich das Brautpaar küsst – so die Tradition, desto mehr glückliche gemeinsame Jahre werde das Ehepaar verbringen.

Die 53jährige Karin Kneissl feierte Hochzeit mit dem Unternehmer Wolfgang Meilinger. Der russische Präsident besuchte die Hochzeitsfeier auf eine private Einladung der Braut.

Danach fuhr Wladimir Putin zu den Verhandlungen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beim Treffen im Schloss Meseberg sprachen der russische Präsident und die deutsche Bundeskanzlerin über die Ukraine-Krise, die Lage in Syrien, den Atom-Deal mit dem Iran und die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.